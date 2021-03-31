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Украина разорвала еще одно соглашение с РФ и одобрила новое с США - детали

Украина разорвала еще одно соглашение с РФ и одобрила новое с США — детали

31 мар 2021, 14:21
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Украина разорвала еще одно соглашение с Россией и согласовала новое с США. Об этом стало известно по результатам заседания Кабинета министров 31 марта.

Как сообщает пресс-служба правительства, министры сегодня приняли решение о денонсации Соглашения между Кабмином Украины и правительством страны-агрессора о сотрудничестве в области туризма. Киев разорвал это соглашение, поскольку его выполнение может повредить национальным интересам страны.

В то же время сотрудничество Украины и США в научной сфере вышло на новый уровень. В среду правительство поддержало проект закона о ратификации соглашения с правительством Соединенных Штатов Америки и продлении действия соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.


Принятие документа обеспечит нормативно-правовую основу для двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере, а также даст возможность украинским ученым получить надлежащие условия для проведения научных исследований и интегрироваться в мировое научное пространство, — отметили в Кабмине.

Источник: Ракурс


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