Украина разорвала еще одно соглашение с РФ и одобрила новое с США - детали

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Украина разорвала еще одно соглашение с Россией и согласовала новое с США. Об этом стало известно по результатам заседания Кабинета министров 31 марта.

Как сообщает пресс-служба правительства, министры сегодня приняли решение о денонсации Соглашения между Кабмином Украины и правительством страны-агрессора о сотрудничестве в области туризма. Киев разорвал это соглашение, поскольку его выполнение может повредить национальным интересам страны.

В то же время сотрудничество Украины и США в научной сфере вышло на новый уровень. В среду правительство поддержало проект закона о ратификации соглашения с правительством Соединенных Штатов Америки и продлении действия соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.