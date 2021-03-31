За недопуск пожарной инспекции выпишут штраф, фото: МВД

https://racurs.ua/n152551-za-nedopusk-pojarnyh-k-proverke-vypishut-znachitelnyy-shtraf-detali.html

Ракурс

Народные депутаты приняли законы, связанные с пожарной и техногенной безопасностью (законопроекты № 3931, № 4157).

Согласно им, если предприниматель не допустит сотрудников ГСЧС к проведению проверки соблюдения пожарных или техногенных норм, ему придется заплатить штраф в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн.

Если же проверяющие не будут допущены к проверке повторно в течение года, штраф придется заплатить побольше — от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

Штрафы увеличены и за неисполнение предписаний, распоряжений и постановлений ГСЧС. Теперь их размер составит от 1,7 до 3,4 тыс. грн за первое нарушение и от 3,4 до 5,1 тыс. грн в случае повторного нарушения в течение года.

Ранее размер штрафов для должностных лиц за неисполнение предписаний пожарных составлял от 34 до 170 грн. Физическим лицам можно было отделаться только предупреждением.

Кроме того, депутаты ввели административную ответственность за нарушение техногенной безопасности и использование аварийно-спасательной и другой специальной техники не по назначению. За такие действия придется заплатить от 1,7 до 3,4 тыс. гривен.