За недопуск пожежної інспекції випишуть штраф, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n152551-za-nedopusk-pojejnykiv-do-perevirky-vypyshut-znachnyy-shtraf-detali.html

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Народні депутати ухвалили закони, пов’язані з пожежною і техногенною безпекою (законопроекти № 3931, № 4157).

Згідно з ними, якщо підприємець не допустить співробітників ДСНС до проведення перевірки дотримання пожежних або техногенних норм, йому доведеться заплатити штраф у розмірі від 1,7 до 3,4 тис. грн.

Якщо ж перевіряючі не будуть допущені до перевірки повторно протягом року, штраф доведеться заплатити більший — від 3,4 до 5,1 тис. грн.

Штрафи збільшено і за невиконання приписів, розпоряджень та постанов ДСНС. Тепер їх розмір складе від 1,7 до 3,4 тис. грн за перше порушення і від 3,4 до 5,1 тис. грн в разі повторного порушення протягом року.

Раніше розмір штрафів для посадових осіб за невиконання приписів пожежників становив від 34 до 170 грн. Фізичним особам можна було відбутися тільки попередженням.

Крім того, депутати запровадили адміністративну відповідальність за порушення техногенної безпеки та використання аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки не за призначенням. За такі дії доведеться заплатити від 1,7 до 3,4 тис. грн.