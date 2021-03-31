Церемонія вручення «Оскара» може пройти за межами США. Фото: hellomagazine.com

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Ракурс

Церемонія вручення кінопремії «Оскар» у квітні, крім США, може пройти на майданчиках в Європі.

Рішення додати два додаткові майданчики в Парижі та Лондоні для церемонії було прийнято після того, як організатори премії оголосили про очний формат заходу і заборону на участь через Zoom, пише журнал Hollywood Reporter.

При цьому організатори закликають учасників за можливості все ж приїхати в Лос-Анджелес. За даними журналу, номінанти, які приїдуть в США, повинні будуть пройти десятиденний карантин, термін якого може бути скорочений при дотриманні ряду умов.

Додаткові витрати учасників, пов’язані з самоізоляцією після прибуття в США, візьмуть на себе партнери премії.

Під час церемонії нагородження номінанти не будуть одночасно перебувати в основному залі: щоб дотриматися обмеження за кількістю людей, учасників розділять на групи. Вони будуть по черзі переміщатися з основного залу в суміжні зони.

У рамках премії буде передбачена червона доріжка, але «не в традиційному стилі». Що стосується масок, то учасники церемонії будуть зобов’язані їх носити, однак, зауважили організатори, ця вимога може змінитися.

Володарі «Оскара» цього сезону будуть оголошені 25 квітня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.