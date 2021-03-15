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Ракурс
Оскар. Фото: ТАСС

«Оскар-2021» — стали відомі номінанти на кінопремію (СПИСОК)

15 бер 2021, 16:06
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Номінантів на премію «Оскар» оголосила Американська кіноакадемія. Зазвичай церемонія нагородження відбувається у лютому, але через пандемію коронавірусу захід перенесли.

Цього року переможці зможуть забрати свої нагороди 25 квітня, інформують в кіноакадемії.

У категорії «Найкращий фільм» змагаються стрічки:

  • «Мінарі»,

  • «Перспективна дівчина»,

  • «Манк»,

  • «Батько»,

  • «Суд над чиказькою сімкою»,

  • «Земля кочівників»,

  • «Звук металу»

  • «Юда і чорний месія».

У категорії «Найкраща режисерська робота» номінантами стали:

  • Девід Фінчер за фільм «Манк»,

  • Лі Айзек Чун, що представляє стрічку «Мінарі»,

  • Хлоя Чжао ㅡ режисерка «Землі кочівників»,

  • Еміральда Феннел ㅡ режисерка фільму «Перспективна дівчина»,

  • Томас Вінтерберг, який представляє фільм «Ще по одній».

Серед номінантів на нагороду за «Найкращу чоловічу роль» змагаються британець Різ Ахмед («Звук металу»), американський актор Чедвік Боузман, що загинув у серпні минулого року («Ма Рейні: Мати блюзу»), Ентоні Хопкінс («Батько») та американський актор корейського походження Стівен Ян («Мінарі»).

Водночас на нагороду за «Найкращу жіночу роль» претендують Віола Дейвіс («Ма Рейні: Мати блюзу»), Андра Дей («США проти Біллі Холідей»), Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»), Френсіс Мак-Дорманд («Земля кочівників») та Кері Малліган («Перспективна дівчина»).

Також оголосили номінантів у таких категоріях:

Найкращий актор другого плану

  • Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»,

  • Даніель Калуя, «Юда і Чорний Месія»,

  • Леслі Одом-молодший, «Одна ніч в Маямі»,

  • Пол Рачі, «Звук металу»,

  • Лейкіт Стенфілд, «Юда і Чорний Месія».

Найкраща акторка другого плану

  • Марія Бакалова, «Борат 2»,

  • Гленн Клоуз, «Сільська елегія»,

  • Олівія Колман, «Батько»,

  • Аманда Сайфред, «Манк»,

  • Юн Ю Чжун, «Мінар».

Найкращий адаптований сценарій

  • «Борат 2»,

  • «Батько»,

  • «Земля кочівників»,

  • «Одна ніч в Маямі»,

  • «Білий тигр».

Найкращий оригінальний сценарій

  • «Юда і Чорний месія»,

  • «Мінарі»,

  • «Перспективна дівчина»,

  • «Звук металу»,

  • «Суд над чиказькою сімкою».

Найкраща музика до фільму

  • «П'ятеро однієї крові»,

  • «Манк»,

  • «Мінарі»,

  • «Новини з усього світу»,

  • «Душа».

​​​​​​​Найкращий повнометражний документальний фільм

  • «Колектив»,

  • «Кріп-кемп»,

  • «Агент кротів»,

  • «Мій учитель-восьминіг»,


  • «Час».

Нагадаємо, 14 березня відбулося нагородження переможців премії Grammy («Греммі») — в основних номінаціях нагороди отримали жінки.

Джерело: Ракурс


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