Оскар. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n151750-oskar-2021-staly-vidomi-nominanty-na-kinopremiu-spysok.html

Ракурс

Номінантів на премію «Оскар» оголосила Американська кіноакадемія. Зазвичай церемонія нагородження відбувається у лютому, але через пандемію коронавірусу захід перенесли.

Цього року переможці зможуть забрати свої нагороди 25 квітня, інформують в кіноакадемії.

У категорії «Найкращий фільм» змагаються стрічки:

«Мінарі»,

«Перспективна дівчина»,

«Манк»,

«Батько»,

«Суд над чиказькою сімкою»,

«Земля кочівників»,

«Звук металу»

«Юда і чорний месія».

У категорії «Найкраща режисерська робота» номінантами стали:

Девід Фінчер за фільм «Манк»,

Лі Айзек Чун, що представляє стрічку «Мінарі»,

Хлоя Чжао ㅡ режисерка «Землі кочівників»,

Еміральда Феннел ㅡ режисерка фільму «Перспективна дівчина»,

Томас Вінтерберг, який представляє фільм «Ще по одній».

Серед номінантів на нагороду за «Найкращу чоловічу роль» змагаються британець Різ Ахмед («Звук металу»), американський актор Чедвік Боузман, що загинув у серпні минулого року («Ма Рейні: Мати блюзу»), Ентоні Хопкінс («Батько») та американський актор корейського походження Стівен Ян («Мінарі»).

Водночас на нагороду за «Найкращу жіночу роль» претендують Віола Дейвіс («Ма Рейні: Мати блюзу»), Андра Дей («США проти Біллі Холідей»), Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»), Френсіс Мак-Дорманд («Земля кочівників») та Кері Малліган («Перспективна дівчина»).

Також оголосили номінантів у таких категоріях:

Найкращий актор другого плану

Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»,

Даніель Калуя, «Юда і Чорний Месія»,

Леслі Одом-молодший, «Одна ніч в Маямі»,

Пол Рачі, «Звук металу»,

Лейкіт Стенфілд, «Юда і Чорний Месія».

Найкраща акторка другого плану

Марія Бакалова, «Борат 2»,

Гленн Клоуз, «Сільська елегія»,

Олівія Колман, «Батько»,

Аманда Сайфред, «Манк»,

Юн Ю Чжун, «Мінар».

Найкращий адаптований сценарій

«Борат 2»,

«Батько»,

«Земля кочівників»,

«Одна ніч в Маямі»,

«Білий тигр».

Найкращий оригінальний сценарій

«Юда і Чорний месія»,

«Мінарі»,

«Перспективна дівчина»,

«Звук металу»,

«Суд над чиказькою сімкою».

Найкраща музика до фільму

«П'ятеро однієї крові»,

«Манк»,

«Мінарі»,

«Новини з усього світу»,

«Душа».

​​​​​​​Найкращий повнометражний документальний фільм

«Колектив»,

«Кріп-кемп»,

«Агент кротів»,

«Мій учитель-восьминіг»,



«Час».

Нагадаємо, 14 березня відбулося нагородження переможців премії Grammy («Греммі») — в основних номінаціях нагороди отримали жінки.