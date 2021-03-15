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Оскар. Фото: ТАСС

«Оскар-2021» — стали известны номинанты на кинопремию (СПИСОК)

15 мар 2021, 16:06
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Номинантов на премию «Оскар» объявила Американская киноакадемия. Обычно церемония награждения проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли.

В этом году победители смогут забрать свои награды 25 апреля, информируют в киноакадемии.

В категории «Лучший фильм» соревнуются ленты:

  • «Минари»,
  • «Перспективная девушка»,
  • «Манк»,
  • «Отец»,
  • «Суд над чикагской семеркой»,
  • «Земля кочевников»,
  • «Звук металла»,
  • «Иуда и черный мессия».

В категории «Лучшая режиссерская работа» номинантами стали:

  • Дэвид Финчер за фильм «Манк»,
  • Ли Айзек Чун, представляющий ленту «Минар»,
  • Хлоя Чжао ㅡ режиссер «Земли кочевников»,
  • Эмиральд Феннел ㅡ режиссер фильма «Перспективная девушка»,
  • Томас Винтерберг, представляющий фильм «Еще по одной».

Среди номинантов на награду за «Лучшую мужскую роль» соревнуются британец Риз Ахмед («Звук металла»), американский актер Чедвик Боузман, погибший в августе прошлого года («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец») и американский актер корейского происхождения Стивен Ян («Минар»).

В то же время на награду за «Лучшую женскую роль» претендуют Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («США против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Мак-Дорманд («Земля кочевников «) и Кэри Маллиган («Перспективная девушка»).

Также объявили номинантов в следующих категориях:

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн, «Суд над Чикагской семёркой»,
  • Дэниэл Калуя, «Иуда и чёрный мессия»,
  • Лесли Одом-младший, «Одна ночь в Майами»,
  • Пол Раджи, «Звук металла»,
  • Лакит Стэнфилд, «Иуда и чёрный мессия».

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова, «Борат 2»,
  • Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»,
  • Оливия Колман, «Отец»,
  • Аманда Сейфрид, «Манк»,
  • Юн Ё Чжон, «Минари».

Лучший адаптированный сценарий

  • «Борат 2»,
  • «Отец»,
  • «Земля кочевников»,
  • «Одна ночь в Майами»,
  • «Белый тигр».

Лучший оригинальный сценарий

  • «Иуда и чёрный мессия»,
  • «Минари»,
  • «Девушка, подающая надежды»,
  • «Звук металла»,
  • «Суд над Чикагской семёркой».

Лучшая музыка к фильму


  • «Пятеро одной крови»,
  • «Манк»,
  • «Минар»,
  • «Новости из всего мира»,
  • «Душа».

Лучший полнометражный документальный фильм

  • «Коллектив»,
  • «Кроп Кемп»,
  • «Агент кротов»,
  • «Мой учитель-осьминог»,
  • «Время».

Напомним, 14 марта состоялось награждение победителей премии Grammy («Грэмми») — в основных номинациях награды взяли женщины.

Источник: Ракурс


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