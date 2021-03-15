Оскар. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n151750-oskar-2021-stali-izvestny-nominanty-na-kinopremiu-spisok.html

Ракурс

Номинантов на премию «Оскар» объявила Американская киноакадемия. Обычно церемония награждения проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли.

В этом году победители смогут забрать свои награды 25 апреля, информируют в киноакадемии.

В категории «Лучший фильм» соревнуются ленты:

«Минари»,

«Перспективная девушка»,

«Манк»,

«Отец»,

«Суд над чикагской семеркой»,

«Земля кочевников»,

«Звук металла»,

«Иуда и черный мессия».

В категории «Лучшая режиссерская работа» номинантами стали:

Дэвид Финчер за фильм «Манк»,

Ли Айзек Чун, представляющий ленту «Минар»,

Хлоя Чжао ㅡ режиссер «Земли кочевников»,

Эмиральд Феннел ㅡ режиссер фильма «Перспективная девушка»,

Томас Винтерберг, представляющий фильм «Еще по одной».

Среди номинантов на награду за «Лучшую мужскую роль» соревнуются британец Риз Ахмед («Звук металла»), американский актер Чедвик Боузман, погибший в августе прошлого года («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец») и американский актер корейского происхождения Стивен Ян («Минар»).

В то же время на награду за «Лучшую женскую роль» претендуют Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («США против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Мак-Дорманд («Земля кочевников «) и Кэри Маллиган («Перспективная девушка»).

Также объявили номинантов в следующих категориях:

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд над Чикагской семёркой»,

Дэниэл Калуя, «Иуда и чёрный мессия»,

Лесли Одом-младший, «Одна ночь в Майами»,

Пол Раджи, «Звук металла»,

Лакит Стэнфилд, «Иуда и чёрный мессия».

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, «Борат 2»,

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»,

Оливия Колман, «Отец»,

Аманда Сейфрид, «Манк»,

Юн Ё Чжон, «Минари».

Лучший адаптированный сценарий

«Борат 2»,

«Отец»,

«Земля кочевников»,

«Одна ночь в Майами»,

«Белый тигр».

Лучший оригинальный сценарий

«Иуда и чёрный мессия»,

«Минари»,

«Девушка, подающая надежды»,

«Звук металла»,

«Суд над Чикагской семёркой».

Лучшая музыка к фильму

«Пятеро одной крови»,

«Манк»,

«Минар»,

«Новости из всего мира»,

«Душа».

Лучший полнометражный документальный фильм

«Коллектив»,

«Кроп Кемп»,

«Агент кротов»,

«Мой учитель-осьминог»,

«Время».

Напомним, 14 марта состоялось награждение победителей премии Grammy («Грэмми») — в основных номинациях награды взяли женщины.