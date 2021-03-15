«Оскар-2021» — стали известны номинанты на кинопремию (СПИСОК)https://racurs.ua/n151750-oskar-2021-stali-izvestny-nominanty-na-kinopremiu-spisok.htmlРакурс
Номинантов на премию «Оскар» объявила Американская киноакадемия. Обычно церемония награждения проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли.
В этом году победители смогут забрать свои награды 25 апреля, информируют в киноакадемии.
В категории «Лучший фильм» соревнуются ленты:
- «Минари»,
- «Перспективная девушка»,
- «Манк»,
- «Отец»,
- «Суд над чикагской семеркой»,
- «Земля кочевников»,
- «Звук металла»,
- «Иуда и черный мессия».
В категории «Лучшая режиссерская работа» номинантами стали:
- Дэвид Финчер за фильм «Манк»,
- Ли Айзек Чун, представляющий ленту «Минар»,
- Хлоя Чжао ㅡ режиссер «Земли кочевников»,
- Эмиральд Феннел ㅡ режиссер фильма «Перспективная девушка»,
- Томас Винтерберг, представляющий фильм «Еще по одной».
Среди номинантов на награду за «Лучшую мужскую роль» соревнуются британец Риз Ахмед («Звук металла»), американский актер Чедвик Боузман, погибший в августе прошлого года («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец») и американский актер корейского происхождения Стивен Ян («Минар»).
В то же время на награду за «Лучшую женскую роль» претендуют Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («США против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Мак-Дорманд («Земля кочевников «) и Кэри Маллиган («Перспективная девушка»).
Также объявили номинантов в следующих категориях:
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн, «Суд над Чикагской семёркой»,
- Дэниэл Калуя, «Иуда и чёрный мессия»,
- Лесли Одом-младший, «Одна ночь в Майами»,
- Пол Раджи, «Звук металла»,
- Лакит Стэнфилд, «Иуда и чёрный мессия».
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова, «Борат 2»,
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»,
- Оливия Колман, «Отец»,
- Аманда Сейфрид, «Манк»,
- Юн Ё Чжон, «Минари».
Лучший адаптированный сценарий
- «Борат 2»,
- «Отец»,
- «Земля кочевников»,
- «Одна ночь в Майами»,
- «Белый тигр».
Лучший оригинальный сценарий
- «Иуда и чёрный мессия»,
- «Минари»,
- «Девушка, подающая надежды»,
- «Звук металла»,
- «Суд над Чикагской семёркой».
Лучшая музыка к фильму
- «Пятеро одной крови»,
- «Манк»,
- «Минар»,
- «Новости из всего мира»,
- «Душа».
Лучший полнометражный документальный фильм
- «Коллектив»,
- «Кроп Кемп»,
- «Агент кротов»,
- «Мой учитель-осьминог»,
- «Время».
Напомним, 14 марта состоялось награждение победителей премии Grammy («Грэмми») — в основных номинациях награды взяли женщины.