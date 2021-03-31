Правила паркування оновив Кабмін — що змінилося (ДОКУМЕНТ)

https://racurs.ua/ua/n152549-pravyla-parkuvannya-onovyv-kabmin-scho-zminylosya-dokument.html

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Правила паркування транспортних засобів на території України оновив Кабінет міністрів на засіданні 31 березня.

Уряд схвалив рішення, яким передбачається вдосконалення способів оплати паркувальних послуг. Зокрема пропонується впровадження можливості сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах та комплексах самообслуговування, — зазначив прем'єр Денис Шмигаль 31 березня.

Зокрема, згідно з внесеними змінами до раніше діючої постанови, забороняється влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах. Водночас, створювати парковки на дорогах дозволяється тільки операторам.

Також майданчики для паркування повинні бути обов’язково обладнані паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.