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Правила парковки обновил Кабмин - что изменилось

Правила парковки обновил Кабмин — что изменилось (ДОКУМЕНТ)

31 мар 2021, 13:53
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Правила парковки транспортных средств на территории Украины обновил Кабинет министров на заседании 31 марта.

Правительство приняло решение, которым предусматривается совершенствование способов оплаты парковочных услуг. В частности, предлагается внедрение возможности платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания, — отметил премьер Денис Шмыгаль 31 марта.

Согласно внесенным изменениям в ранее действующее постановление, запрещается устраивать площадки для парковки на тротуарах. В то же время, создавать парковки на дорогах разрешается только операторам.

Также площадки для парковки должны быть обязательно оборудованы паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.


Источник: Ракурс


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