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Правила парковки обновил Кабмин - что изменилось
Правила парковки обновил Кабмин — что изменилось (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n152549-pravila-parkovki-obnovil-kabmin-chto-izmenilos-dokument.htmlРакурс
Правила парковки транспортных средств на территории Украины обновил Кабинет министров на заседании 31 марта.
Правительство приняло решение, которым предусматривается совершенствование способов оплаты парковочных услуг. В частности, предлагается внедрение возможности платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания, — отметил премьер Денис Шмыгаль 31 марта.
Согласно внесенным изменениям в ранее действующее постановление, запрещается устраивать площадки для парковки на тротуарах. В то же время, создавать парковки на дорогах разрешается только операторам.
Также площадки для парковки должны быть обязательно оборудованы паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.
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