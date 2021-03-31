Церемония вручения «Оскара» может пройти за пределами США. Фото: hellomagazine.com

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Ракурс

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе.

Решение добавить две дополнительные площадки в Париже и Лондоне для церемонии было принято после того, как организаторы премии объявили об очном формате мероприятия и запрете на участие через Zoom, пишет журнал Hollywood Reporter.

При этом организаторы призывают участников по возможности все же приехать в Лос-Анджелес. По данным журнала, номинанты, которые приедут в США, должны будут пройти десятидневный карантин, срок которого может быть сокращен при соблюдении ряда условий.

Дополнительные расходы участников, связанные с самоизоляцией по прибытии в США, возьмут на себя партнеры премии.

Во время церемонии награждения номинанты не будут одновременно находиться в основном зале: чтобы соблюсти ограничения по числу людей, участников разделят на группы. Они будут по очереди перемещаться из основного зала в смежные зоны.

В рамках премии будет предусмотрена красная дорожка, но «не в традиционном виде». Что касается масок, то участники церемонии будут обязаны их носить, однако, по замечанию организаторов, это требование может измениться.

Обладатели «Оскара» этого сезона будут объявлены 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.