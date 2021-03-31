Степанов обещает завалить Украину вакцинами от коронавируса

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Количество доз вакцины от коронавируса в ближайшее время резко увеличится в Украине. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил на заседании правительства, что Киев должен получить 4,9 млн доз.

Такие поставки состоятся в апреле-мае. Степанов при этом не назвал производителей вакцины.

Есть подписанные договоры. Сроки поставок или уже наступили, или будут в ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение ближайших двух месяцев, — заявил глава Минздрава.

Степанов обратил внимание на то, что процесс поставки усложняется, поскольку в мире «срываются поставки и сроки поставки».

Министр заверил, что Киев может потенциально получить еще 1,5 млн доз вакцины от коронавируса из ЕС.

У нас есть как минимум 1,5 млн доз вакцины, которые мы должны получить. Когда я говорю потенциально, то это наши договоренности с Европейским Союзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время, — рассказал министрам Степанов.

Кроме того, на заседании Кабмина утвердили две специализированные организации, которые будут осуществлять закупку лекарственных средств и медицинских изделий.

Одна из них «Краун Ейджентс Лимитед». Именно эта организация уже закупает вакцины от COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет возможность вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины. Ляшко рассказал, что Кабмин получил подтверждение о поступлении дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.