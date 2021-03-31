Платформа для збирання. Фото: New Atlas

https://racurs.ua/ua/n152572-zbyraty-suputnyky-pryamo-na-orbiti-budut-za-dopomogou-ruk-robotiv-foto.html

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Airbus і Європейський Союз запланували новий проект, в межах якого компанія планує запустити платформу по збірці супутників в космосі.

Відповідний контракт підписали на суму в 3,5 млн дол. Про це повідомляє New Atlas.

Повідомляється, що на цей час доставка вантажу на низьку навколоземну орбіту обходиться приблизно в 10 тис. дол. за 0,45 кг, тому будь-який спосіб зменшити витратність цього процесу намагаються відшукати вчені.



Найчастіше на орбіту запускають супутники, тому проект Airbus Defence and Space і Європейський уряд вирішили скоротити витрати на виведення цих пристроїв в космос. Проект отримав фінансування шляхом програми досліджень і інновацій «Горизонт 2020». Зазначається, що крім Airbus, в ньому беруть участь сім інших європейських організацій.

Для створення супутників на орбіті планують використовувати роботизовані руки, оснащені змінними пакетами інструментів. Такі руки зможуть використовуватися для складання основних компонентів апаратів, таких як рефлектори приймачів, а також для складання компонентів космічних апаратів й заміни корисного навантаження.



Перша фаза проекту вже завершена, тому новою метою стало виведення на орбіту вільно летючої платформи, на якій можна було б протестувати цей метод складання апаратів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Ілона Маска SpaceX запустила нову партію інтернет-супутників Starlink. Багаторазовий ступінь космічного човника Falcon 9 вшосте полетів на орбіту Землі. На орбіту вивели 22 партії з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.