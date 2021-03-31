Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Платформа для збирання. Фото: New Atlas

Збирати супутники прямо на орбіті будуть за допомогою рук-роботів (ФОТО)

31 бер 2021, 17:40
999

Airbus і Європейський Союз запланували новий проект, в межах якого компанія планує запустити платформу по збірці супутників в космосі.

Відповідний контракт підписали на суму в 3,5 млн дол. Про це повідомляє New Atlas.

Повідомляється, що на цей час доставка вантажу на низьку навколоземну орбіту обходиться приблизно в 10 тис. дол. за 0,45 кг, тому будь-який спосіб зменшити витратність цього процесу намагаються відшукати вчені.

Платформа для збирання супутників. Фото: New AtlasНайчастіше на орбіту запускають супутники, тому проект Airbus Defence and Space і Європейський уряд вирішили скоротити витрати на виведення цих пристроїв в космос. Проект отримав фінансування шляхом програми досліджень і інновацій «Горизонт 2020». Зазначається, що крім Airbus, в ньому беруть участь сім інших європейських організацій.


Для створення супутників на орбіті планують використовувати роботизовані руки, оснащені змінними пакетами інструментів. Такі руки зможуть використовуватися для складання основних компонентів апаратів, таких як рефлектори приймачів, а також для складання компонентів космічних апаратів й заміни корисного навантаження.

Платформа для збирання супутників. Фото: New AtlasПерша фаза проекту вже завершена, тому новою метою стало виведення на орбіту вільно летючої платформи, на якій можна було б протестувати цей метод складання апаратів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Ілона Маска SpaceX запустила нову партію інтернет-супутників Starlink. Багаторазовий ступінь космічного човника Falcon 9 вшосте полетів на орбіту Землі. На орбіту вивели 22 партії з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів