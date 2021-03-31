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Рада може ухвалити законопроект щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року, фото: VoxUkraine
Завершення навчання у 2021 році — Рада ухвалить окремий законhttps://racurs.ua/ua/n152571-zavershennya-navchannya-u-2021-roci-rada-uhvalyt-okremyy-zakon.htmlРакурс
Верховна Рада розгляне законопроект № 5014 щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року.
Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує ухвалити його за основу та в цілому. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Ради.
Зазначається, що це законопроект фактично продовжує практику, яка застосовувалася у попередньому навчальному році — учням (студентам) нададуть право вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання:
- шляхом річного оцінювання або державної підсумкової атестації;
- або шляхом державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Метою і завданням прийняття законопроекту є мінімізація ризиків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, — зазначається в пояснювальній записці.
Нагадаємо, ЗНО-2021 можуть провести у зміненому форматі через епідемію коронавірусу.
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