Рада может принять законопроект по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года, фото: VoxUkraine

https://racurs.ua/n152571-zavershenie-obucheniya-v-2021-godu-rada-primet-otdelnyy-zakon.html

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Верховная Рада рассмотрит законопроект № 5014 относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года.

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует принять его за основу и в целом. Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Рады.

Отмечается, что это законопроект фактически продолжает практику, которая применялась в предыдущем учебном году — ученикам (студентам) предоставят право выбора вида оценки их результатов обучения:

путем годового оценивания или государственной итоговой аттестации;

или путем государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Целью и задачей принятия законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ВНО-2021 могут провести в измененном формате из-за эпидемии коронавируса.