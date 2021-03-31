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Рада может принять законопроект по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года, фото: VoxUkraine
Завершение обучения в 2021 году — Рада примет отдельный законhttps://racurs.ua/n152571-zavershenie-obucheniya-v-2021-godu-rada-primet-otdelnyy-zakon.htmlРакурс
Верховная Рада рассмотрит законопроект № 5014 относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года.
Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует принять его за основу и в целом. Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Рады.
Отмечается, что это законопроект фактически продолжает практику, которая применялась в предыдущем учебном году — ученикам (студентам) предоставят право выбора вида оценки их результатов обучения:
- путем годового оценивания или государственной итоговой аттестации;
- или путем государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.
Целью и задачей принятия законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, — отмечается в пояснительной записке.
Напомним, ВНО-2021 могут провести в измененном формате из-за эпидемии коронавируса.
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