ВНО. Фото: Лига

https://racurs.ua/n152339-vno-2021-mogut-provesti-v-izmenennom-formate-iz-za-covid-video.html

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ВНО-2021 могут провести по-новому из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Изменения к проведению тестирования анонсировал министр образования Сергей Шкарлет. Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, в этом году из-за первой и второй волн коронавируса Министерство здравоохранения изменит формат проведения оценивания.

Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенных событий второй и третьей волны, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО — это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Заявления об отмене ВНО являются фейками, — отметил министр.



При этом он не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что регистрация на основную сессию внешнего независимого тестирования 2021 года стартовала в Украине с 1 февраля и продолжалась до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска со временем и местом проведения ВНО.