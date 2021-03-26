ЗНО. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n152339-zno-2021-mojut-provesty-u-zminenomu-formati-cherez-covid-video.html

Ракурс

ЗНО-2021 можуть провести по-новому через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Зміни до проведення тестування анонсував міністр освіти Сергій Шкарлет. Про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, у цьому році через першу та другу хвилю коронавірусу Міністерство охорони здоров’я змінить формат проведення оцінювання.

Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певні події другої й третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися з ЗНО, — це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Закиди в скасуванні ЗНО є фейками, — зазначив міністр.



При цьому він не уточнив, яким саме чином в цьому році можуть змінити формат тестування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного тестування 2021 року стартувала в Україні з 1 лютого та тривала до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом та місцем проведення ЗНО.