Треба валити з цієї країни... на травневі вихідні - нардеп-«слуга» спробувала виправдатися

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Анна Колісник, нардеп з фракції Володимира Зеленського «Слуга народу», котра втрапила у скандал через слова «треба валити з цієї країни», які вона написала у телефонному листуванні під час виступу в Верховній Раді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, спробувала виправдатися за свої слова, проте згодом видалила допис зі своєї Фейсбук-сторінки.

Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді йдеться про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім, — написала депутат у видаленому дописі.

За словами Колісник, вона мала на увазі проведення відпустки за кордоном під час вихідних у травні.

Нагадаємо, Колісник впіймали на телефонному листуванні під час позачергового засідання парламенту 30 березня. Нардеп переписувалася із абонентом на ім’я «Стас» і прокоментувала виступ головнокомандувача ЗСУ про те, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до військових навчань, фразою: «Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни».