Пристрій. Фото: Nature

https://racurs.ua/ua/n152569-unikalnu-5g-zaryadku-dlya-telefoniv-vygadaly-vcheni-foto-prystrou.html

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Унікальну 5G антену, здатну перетворювати електромагнітну енергію із сигналів 5G на джерело живлення, створили вчені з Технологічного інституту Джорджії в США.

Пристрій вдалося надрукувати на 3D-принтері. Про це повідомляє Nature.

Повідомляється, що збирати енергію від міліметрових хвиль можна було й раніше, але це було непрактично — складність полягала в тому, що в невеликих антен досить обмежений кут приймання. Впоратися з цією проблемою вдалося завдяки лінзі Ротмана — невеликій пластині, здатній перетворювати одиничний промінь у серію одночасних антенних променів, які покривають набагато ширший кут.



Відомо, що перетворювати 5G-сигнал в електроенергію дозволила й висока щільність випромінюваної потужності, яку не могли собі дозволити попередні покоління стільникових мереж.

Пристрій, надрукований на 3D-принтері, має досить компактні розміри, а продуктивність пристрою досить обмежена — поки вона може збирати лише шість мікроватів на відстані не більш ніж 200 метрів від джерела 5G. Але цього цілком достатньо для живлення невеликих датчиків і пристроїв.



Повідомляється, що винахід перетворить мережі 5G в бездротову електромережу для портативних пристроїв, і зможе замінити мільйони або десятки мільйонів батарей бездротових датчиків, особливо для розумних міст і інтелектуальних сільськогосподарських програм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 5G, новий стандарт зв’язку, який використовує низькопотужні радіохвилі, виявився повністю безпечним для людського здоров’я, всупереч численним конспірологічним теоріям.

Австралійські вчені з агентства з радіаційної та ядерної безпеки (ARPANSA) на чолі з Кеном Каріпідіс провели сотні експериментів щодо впливу радіохвиль 5G на здоров’я, але не знайшли жодних доказів шкоди вишок.