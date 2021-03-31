Микола Тищенко, фото: соціальні мережі

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Довибори до Верховної Ради відбулися 28 березня у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області. Проте результати голосування досі не підрахували.

Сьогодні, 31 березня, до окружної виборчої комісії у місті Надвірна прибула група депутатів з партії «Слуга народу», повідомляє видання «Бліц-Інфо».

Так, народний депутат Микола Тищенко разом з колегою пішов до членів виборчої комісії, аби з’ясувати, чому зупинено підрахунок голосів

Членів комісії такі претензії здивували, оскільки відсутній кворум — немає голови та членів ОВК, до яких неодноразово безуспішно намагалися додзвонитися. Тищенко сказав показати телефони, де їм телефонували, і записав прізвища «винуватців».

Зазначається, що розмова відбувалася з притиском та на підвищених тонах, одна з членів ОВК почала плакати. Тищенко тим часом перевірив посвідчення членів ОВК, записав на листочок прізвища відсутніх та вийшов на вулицю.

Там Тищенко запевнив натовп, що він все з’ясував — винні члени ОВК, які не прийшли на роботу. Таке пояснення викликало у присутніх сміх та крики «Ганьба», — зазначає видання.



Сьогодні ЦВК ухвалило рішення про заміну голови ОВК в окрузі № 87. Проте новий голова на робоче місце теж не з’явився.

Тим часом під будівлею, де засідає ОВК, відбуваються акції прихильників двох фаворитів довиборів в окрузі № 87 — Василя Вірастюка від «Слуги народу» та Олександра Шевченка від партії «За майбутнє".