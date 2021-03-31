Николай Тищенко, фото: социальные сети

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Ракурс

Довыборы в Верховную Раду состоялись 28 марта во избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. Однако результаты голосования еще не подсчитали.

Сегодня, 31 марта, в окружную избирательную комиссию (ОИК) в городе Надворная прибыла группа депутатов из партии «Слуга народа», сообщает издание «Блиц-Инфо».

Так, народный депутат Николай Тищенко вместе с коллегой пошел к членам избирательной комиссии, чтобы выяснить, почему остановлен подсчет голосов

Членов комиссии такие претензии удивили, поскольку отсутствует кворум — нет головы и членов ОИК, к которым неоднократно безуспешно пытались дозвониться. Тищенко сказал показать телефоны и записал фамилии «виновников».

Отмечается, что разговор происходил с нажимом и на повышенных тонах, одна из членов ОИК начала плакать. Тищенко тем временем проверил удостоверения членов ОИК, записал на листочек фамилии отсутствующих и вышел на улицу.

Там Тищенко заверил толпу, он все выяснил — виноваты члены ОИК, которые не пришли на работу. Такое объяснение вызвало у присутствующих смех и крики «Ганьба», — отмечает издание.



Сегодня ЦИК приняло решение о замене председателя ОИК в округе № 87. Однако новый глава на рабочее место тоже не появился.

Тем временем под зданием, где заседает ОИК, проходят акции сторонников двух фаворитов довыборов в округе № 87 — Василия Вирастюка от «Слуги народа» и Александра Шевченко от партии «За будущее».