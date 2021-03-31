Австралия теряет коралловые рифы и увеличивает риск цунами, фото — Phys.org

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Ракурс

Ученые выяснили, что Австралия теряет коралловые рифы и из-за этого увеличивает риск цунами.

Величина и сила воздействия разрушительных волн в Тихом океане на побережье Австралии существенно снижаются за счет Большого Барьерного рифа, сообщает Phys.org со ссылкой на исследование Лаборатории водных исследований UNSW и специалистов из университета Сиднея.

По их словам, целые районы штата Квинсленд могут почувствовать на себе силу цунами, если кораллы погибнут или потеряют свою структурную целостность.

Ученые установили, что из-за деградации рифов побережье континента становится особенно уязвимым для цунами.

Когда коралловый покров исчезнет, ​​амплитуда волн цунами, которая вызывается землетрясением, увеличится на 31%. Группа ученых создала компьютерное моделирование инцидентов, которые способны создать цунами в регионе, включая землетрясения и оползни в океане.

Явление, которое зафиксировали в ходе исследования, напоминает то, как линза фокусирует свет, учитывая округлую форму рифов. Приближаясь к рифу, волны цунами сгибаются внутрь, накапливая силу и становясь мощными.

Когда же на рифе вырастают крепкие коралловые структуры, возникает сила трения, которая гасит волны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Австралия пострадала от сильнейших наводнений за последние десятилетия, большая вода заливала штат Новый Южный Уэльс.