Австралія втрачає коралові рифи і збільшує ризик цунамі, фото — Phys.org

https://racurs.ua/ua/n152567-avstraliya-vtrachaie-koralovi-ryfy-i-zbilshuie-ryzyk-cunami-video.html

Ракурс

Науковці з’ясували, що Австралія втрачає коралові рифи і цим збільшує ризик цунамі.

Величина і сила впливу руйнівних хвиль у Тихому океані на узбережжі Австралії істотно знижуються за рахунок Великого Бар'єрного рифу, повідомляє Phys.org з посиланням на дослідження Лабораторії водних досліджень UNSW і фахівців з університету Сіднея.

За їхніми словами, цілі райони штату Квінсленд можуть відчувати збиток від цунамі, якщо корали загинуть або втратять свою структурну цілісність.

Науковці встановили, що через деградацію рифів узбережжі континенту стає особливо уразливим для цунамі.

Коли кораловий покрив зникне, амплітуда хвиль цунамі, що викликається землетрусом, збільшиться на 31%. Група вчених створила комп’ютерне моделювання інцидентів, які здатні призвести до цунамі в регіоні, включаючи землетруси та зсуви в океані.

Явище, яке зафіксували під час дослідження, нагадує те, як лінза фокусує світло, враховуючи округлу форму рифів. Наближаючись до рифу, хвилі цунамі згинаються всередину, накопичуючи силу і стаючи могутнішими.

Коли ж на рифі виростають міцні коралові структури, виникає сила тертя, яка гасить хвилі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Австралія потерпала від найсильніших повеней за останні десятиліття, велика вода заливала штат Новий Південний Уельс.