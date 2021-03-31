Чи ведуться переговори з Індією щодо поставки вакцин, розповіло МЗС

https://racurs.ua/ua/n152566-chy-vedutsya-peregovory-z-indiieu-schodo-postavky-vakcyn-rozpovilo-mzs.html

Ракурс

Чи отримувало Міністерство закордонних справ офіційний лист від Посольства Індії, у якому наголошувалося на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника вакцини CoviShield від коронавірусу, про що раніше заявили у президентській фракції «Слуга народу», «Ракурс» поцікавився в МЗС. У зовнішньополітичному відомстві ухилилися від відповіді на запитання та заявили, що Київ підтримує регулярний діалог з індійською стороною.

МЗС України підтримує регулярний діалог з індійськими партнерами, зокрема й про вакцину CoviShield. Водночас, дипломатичні контакти мають конфіденційний характер, а їхній зміст розголошуватися не може. Міністерство продовжує надавати підтримку Міністерству охорони здоров’я України в питанні залучення якісних і безпечних вакцин для українських громадян, — зазначили у прес-службі МЗС у відповідь на запит «Ракурсу».

Також дипломатичне відомство не відповіло на запитання, чи давав президент Володимир Зеленський доручення главі МЗС Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для пришвидшення постачання наступної партії вакцини CoviShield до України, та «переконати індійських партнерів у непричетності держави і українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин».

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що 24 березня представник «Слуги народу» у Верховній Раді, нардеп Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) з Індії можуть відкласти на певний термін через інформаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини. Радуцький тоді не пояснив, яким чином наявність антивакцинаторської позиції у певної категорії населення впливає на офіційний контракт щодо поставки CoviShield, підписаний главою МОЗ Максимом Степановим.

Індія тимчасово зупинила експорт вакцини від коронавірусу через намір першочергово задовольнити внутрішній попит й розширити кампанію з вакцинації власного населення. Нині Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності, тому у березні поставки вакцини від коронавірусу за кордон будуть припинені, а кампанії з вакцинації власних громадян — розширені.