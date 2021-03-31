Чи відправлять міністерства в регіони на «виселення», розповіли в Кабміні

Немчінов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152565-chy-vidpravlyat-ministerstva-v-regiony-na-vyselennya-rozpovily-v-kabmini.html

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Перенесення міністерств у регіони за ініціативою президента Володимира Зеленського буде відбуватися поступово, а «виселяти» зі столиці чиновників не будуть — до регіонів відправлять новостворені органи виконавчої влади.

У такий спосіб планують розвивати регіони та підготовлювати місцеві кадри для державної служби. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, аби розпочати це, треба, щоби Верховна Рада ухвалила відповідний урядовий законопроект про зміни до роботи Кабінету міністрів.

Як відомо, до цього президент Володимир Зеленський запропонував перенести частину міністерств із Києва в інші регіони. За його словами, «переїзд» сприятиме рівному розвитку регіонів, підвищення рівня їх доброустрою, зменшенню навантаження на Київ, створенню нових робочих місць у регіонах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове міністерство 22 липня з’явилося в Україні — Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його очолить віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.