Отправят ли министерства в регионы на «выселение», рассказали в Кабмине

Немчинов. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152565-otpravyat-li-ministerstva-v-regiony-na-vyselenie-rasskazali-v-kabmine.html

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Перенос министерств в регионы по инициативе президента Владимира Зеленского будет происходить постепенно, а «выселять» из столицы чиновников не будут — в регионы отправят только вновь созданные органы исполнительной власти.

Таким образом планируют развивать регионы и подготавливать местные кадры для государственной службы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, чтобы начать этот процесс, необходимо, чтобы Верховная Рада приняла соответствующий правительственный законопроект об изменениях в работе Кабинета министров.

Как известно, до этого президент Владимир Зеленский предложил перенести часть министерств из Киева в другие регионы. По его словам, «переезд» будет способствовать равному развитию регионов, повышению уровня их благоустройства, уменьшению нагрузки на Киев, созданию новых рабочих мест в регионах.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое министерство 22 июля появилось в Украине — Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавит вице-премьер-министр Олег Уруский.