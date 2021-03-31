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Ракурс
Украина запретила импорт из РФ пшеницы, масла и туалетной бумаги

Украина запретила импорт из РФ пшеницы, масла и туалетной бумаги

31 мар 2021, 16:05
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Кабинет министров Украины на заседании 31 марта запретил импорт пшеницы, масла и туалетной бумаги из страны-агрессора России.

Об этом говорится в сегодняшнем постановлении правительства.

Запрет вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.

В список запретов попали:

  • пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи);

  • подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;

  • моющие и поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной продажи;

  • моющие средства и средства;

  • газетная бумага и другие виды бумаги и картона;

  • туалетная бумага;

  • носовые платки и косметические салфетки;

  • полотенца для рук;

  • скатерти и салфетки;

  • ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;

  • проволока из легированных сталей;

  • инструменты для бурения скальных пород или грунтов;

  • железнодорожные тележки, оси и колеса.


Источник: Ракурс


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