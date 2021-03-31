Украина запретила импорт из РФ пшеницы, масла и туалетной бумагиhttps://racurs.ua/n152564-ukraina-zapretila-import-iz-rf-pshenicy-masla-i-tualetnoy-bumagi.htmlРакурс
Кабинет министров Украины на заседании 31 марта запретил импорт пшеницы, масла и туалетной бумаги из страны-агрессора России.
Об этом говорится в сегодняшнем постановлении правительства.
Запрет вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.
В список запретов попали:
пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи);
подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
моющие и поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной продажи;
моющие средства и средства;
газетная бумага и другие виды бумаги и картона;
туалетная бумага;
носовые платки и косметические салфетки;
полотенца для рук;
скатерти и салфетки;
ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;
проволока из легированных сталей;
инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
железнодорожные тележки, оси и колеса.