Украина запретила импорт из РФ пшеницы, масла и туалетной бумаги

https://racurs.ua/n152564-ukraina-zapretila-import-iz-rf-pshenicy-masla-i-tualetnoy-bumagi.html

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Кабинет министров Украины на заседании 31 марта запретил импорт пшеницы, масла и туалетной бумаги из страны-агрессора России.

Об этом говорится в сегодняшнем постановлении правительства.

Запрет вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.

В список запретов попали: