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Ракурс
Україна заборонила імпорт з РФ пшениці, олії і туалетного паперу

Україна заборонила імпорт з РФ пшениці, олії і туалетного паперу

31 бер 2021, 16:05
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Кабінет міністрів України під час засідання 31 березня заборонив імпорт пшениці, масла та туалетного паперу з країни-агресора Росії.

Про це йдеться у сьогоднішній постанові уряду.

Заборона набуде чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто в першій декаді квітня.

До списку заборон потрапили:

  • пшениця і меслин (суміш пшениці і жита);

  • соняшникова, сафлорова та бавовняна олія;

  • миючі та поверхнево-активні засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi;

  • мийнi засоби та засоби;

  • газетний папір та інші види паперу й картону;

  • туалетний папір;

  • носовики та косметичні серветки;

  • рушники для рук;

  • скатертини та серветки;

  • ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу і картону;

  • дріт з легованих сталей;

  • інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;

  • залізничні візки, вісі та колеса.


Джерело: Ракурс


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