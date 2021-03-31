Україна заборонила імпорт з РФ пшениці, олії і туалетного паперуhttps://racurs.ua/ua/n152564-ukrayina-zaboronyla-import-z-rf-pshenyci-oliyi-i-tualetnogo-paperu.htmlРакурс
Кабінет міністрів України під час засідання 31 березня заборонив імпорт пшениці, масла та туалетного паперу з країни-агресора Росії.
Про це йдеться у сьогоднішній постанові уряду.
Заборона набуде чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто в першій декаді квітня.
До списку заборон потрапили:
пшениця і меслин (суміш пшениці і жита);
соняшникова, сафлорова та бавовняна олія;
миючі та поверхнево-активні засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi;
мийнi засоби та засоби;
газетний папір та інші види паперу й картону;
туалетний папір;
носовики та косметичні серветки;
рушники для рук;
скатертини та серветки;
ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу і картону;
дріт з легованих сталей;
інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;
залізничні візки, вісі та колеса.