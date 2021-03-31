Україна заборонила імпорт з РФ пшениці, олії і туалетного паперу

https://racurs.ua/ua/n152564-ukrayina-zaboronyla-import-z-rf-pshenyci-oliyi-i-tualetnogo-paperu.html

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Кабінет міністрів України під час засідання 31 березня заборонив імпорт пшениці, масла та туалетного паперу з країни-агресора Росії.

Про це йдеться у сьогоднішній постанові уряду.

Заборона набуде чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто в першій декаді квітня.

До списку заборон потрапили: