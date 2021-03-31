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Ракурс
Вакцину Pfizer колють у приватних клініках Івано-Франківська, фото — The Japan Times

Вакцину Pfizer використовують у приватних клініках Івано-Франківська — мер (ВІДЕО)

31 бер 2021, 16:04
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Приватні клініки Івано-Франківська використовують препарат Pfizer. Цю вакцину від коронавірусу колють на платній основі.

Мер міста Руслан Марцінків заявив, що має таку інформацію. В ефірі «4 каналу» мер сказав, що «приватні клініки міста вже щеплюють людей вакциною виробництва Pfizer/BioNTech».

Марцінків не знає, де взялася ця вакцина, але стверджує, що у місті «народ дуже такий підприємливий».

За його словами, ціна за щеплення становить від 800 до 1 тис. грн.

Не буду по грошах стверджувати, знаю, що такі факти є. Вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни, — розповів Марцінків.

Наразі в Україні офіційно завезли і використовують тільки вакцину Covishield від AstraZeneca. 25 березня в Київ привезли першу партію китайської вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech (215 тис. доз, всього Україна замовила 1,9 млн).


Першу поставку вакцини Pfizer/BioNTech в рамках COVAX медики очікують до 15 квітня. Крім 117 тис. доз цієї вакцини прибудуть 360 тис. доз вакцин AstraZeneca.

Сьогодні Степанов заявив, що у квітні-травні Україна отримає 4,9 млн доз різних вакцин.

Джерело: Ракурс


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