Вакцину Pfizer колють у приватних клініках Івано-Франківська, фото — The Japan Times

https://racurs.ua/ua/n152563-vakcynu-pfizer-kolut-u-pryvatnyh-klinikah-ivano-frankivska-mer.html

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Приватні клініки Івано-Франківська використовують препарат Pfizer. Цю вакцину від коронавірусу колють на платній основі.

Мер міста Руслан Марцінків заявив, що має таку інформацію. В ефірі «4 каналу» мер сказав, що «приватні клініки міста вже щеплюють людей вакциною виробництва Pfizer/BioNTech».

Марцінків не знає, де взялася ця вакцина, але стверджує, що у місті «народ дуже такий підприємливий».

За його словами, ціна за щеплення становить від 800 до 1 тис. грн.

Не буду по грошах стверджувати, знаю, що такі факти є. Вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни, — розповів Марцінків.

Наразі в Україні офіційно завезли і використовують тільки вакцину Covishield від AstraZeneca. 25 березня в Київ привезли першу партію китайської вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech (215 тис. доз, всього Україна замовила 1,9 млн).

Першу поставку вакцини Pfizer/BioNTech в рамках COVAX медики очікують до 15 квітня. Крім 117 тис. доз цієї вакцини прибудуть 360 тис. доз вакцин AstraZeneca.

Сьогодні Степанов заявив, що у квітні-травні Україна отримає 4,9 млн доз різних вакцин.