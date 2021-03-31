Самогубство. Фото: Поліція

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Ракурс

На Черкащині батько та син наклали на себе руки, злетівши з обриву в затоплений кар'єр. Трагедія сталася у вівторок, 30 березня.

Тіла загиблих виявили водолази рятувальної служби в селі Ташлик Ротмістрівської ОТГ в автомобілі ВАЗ-2115. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Черкаській області.





Повідомляється, що загиблими виявилися 58-річний чоловік і його 34-річний син. Про зникнення чоловіків стало відомо напередодні — їх розшукувала дружина 58-річного чоловіка. Вона розповіла, що отримала прощальне повідомлення напередодні трагедії.





Поліцейським вдалося виявити слід протекторів шин машини, який закінчувався на обриві кар'єра. Обстеживши його дно, рятувальники виявили ВАЗ-2115, у салоні якого перебували тіла зниклих чоловіків. Машину з тілами загиблих підняли на поверхню за допомогою автокрана. Наразі з’ясовуються обставини та причини самогубства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самогубство вчинив житель Кривого Рогу Дніпропетровської області через страх заразитися коронавірусною хворобою COVID-19. Він залишив передсмертну записку та порізав собі вени на руках канцелярським ножем.