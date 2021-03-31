Самоубийство. Фото: пресс-служба Нацполиция

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В Черкасской области отец и сын покончили с собой, слетев с обрыва в затопленный карьер. Трагедия произошла во вторник, 30 марта.

Тела погибших обнаружили водолазы спасательной службы в селе Ташлык Ротмистровской ОТГ в автомобиле ВАЗ-2115. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.





Сообщается, что погибшими оказались 58-летний мужчина и его 34-летний сын. Об исчезновении мужчин стало известно накануне — их разыскивала жена 58-летнего мужчины. Она рассказала, что получила прощальное сообщение накануне трагедии.

Полицейским удалось обнаружить след протекторов шин машины, который заканчивался на обрыве карьера. Обследовав его дно, спасатели обнаружили ВАЗ-2115, в салоне которого находились тела пропавших мужчин. Машину с телами погибших подняли на поверхность с помощью автокрана. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии и причины самоубийства мужчин.

Напомним, ранее мы сообщали, что самоубийство совершил житель Кривого Рога Днепропетровской области из-за страха заразиться коронавирусом. Он оставил предсмертную записку и порезал себе вены на руках канцелярским ножом.