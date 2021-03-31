Тысячи писем Госдепа США похитили российские хакеры, фото:

https://racurs.ua/n152561-rossiyskie-hakery-pohitili-elektronnuu-perepisku-gosdepa-ssha-smi.html

Ракурс

Российских хакеров подозревают в похищении тысяч писем сотрудников Государственного департамента США в 2020 году.

Попала ли в руки хакеров секретная информация, пока не известно. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники в Конгрессе США.

Отмечается, что это один из крупнейших взломов, осуществленных российскими хакерами за последние десять лет.

Письма, к которым получили доступ хакеры, касались бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского района. Пока не известно, был ли этот взлом частью масштабной хакерской атаки на уязвимости в программном обеспечении компании SolarWinds, в рамках которой в 2020 году хакеры получили доступ к информации десятков федеральных ведомств США.

В Госдепе США отказались прокомментировать изданию информацию об этой возможной хакерской атаке.

Напомним, в СНБО Украины в феврале заявили, что российские хакеры начали использовать новый механизм кибератак.