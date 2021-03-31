Тисячі листів Держдепу США викрали російські хакери, фото:

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Ракурс

Російських хакерів підозрюють у викраденні тисяч листів співробітників Державного департаменту США у 2020 році.

Чи потрапила до рук хакерів таємна інформація, наразі не відомо. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на інформовані джерела в Конгресі США.

Зазначається, що це один з найбільших зламів, здійснених російськими хакерами за останні десять років.

Листи, до яких отримали доступ хакери, стосувалися бюро Держдепу США у справах Європи та Євразії, а також бюро у справах Східної Азії та Тихоокеанського району. Наразі не відомо, чи був цей злам частиною масштабної хакерської атаки на вразливості у програмному забезпеченні компанії SolarWinds, в межах якої у 2020 році хакери отримали доступ до інформації десятків федеральних відомств США.

У Держдепі США відмовилися прокоментувати виданню інформацію про цю ймовірну хакерську атаку.

Нагадаємо, у РНБО України у лютому заявили, що російські хакери почали використовувати новий механізм кібератак.