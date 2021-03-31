Інтервал між щепленнями переглянуть — скільки чекати на другу дозу

Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні препаратом AstraZeneca проходитиме по-новому. Інтервал між двома щепленнями може збільшитися до понад 90 днів.

Збільшення інтервалу між щепленнями запровадять для більшої ефективності вакцини. Про це розповів лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, наразі вже є підтвердження того, що Україна отримає вакцину виробника AstraZeneca з Південної Кореї в рамках програми COVAX. І якщо друга партія Covishield не надійде з Індії до кінця травня, то другу дозу вводитимуть саме південнокорейською вакциною, яка буде доступна вже у квітні.

Імунолог пояснив, що навіть якщо пройде 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу.

Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що треба інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з погляду епідефективності нам треба максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca/Covishield, — додав Лапій.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer проти COVID-19 на 100% ефективна для дітей 12−15 років. Таку заяву зробила американська фармацевтична компанія на підставі результатів клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях.

У Pfizer заявили, що медпрепарат для імунопрофілактики безпечний і на 100% ефективний для підлітків у віці від 12 до 15 років. Тепер компанія планує подати заявку в Управління з продовольства й медикаментів США для термінового затвердження вакцини до застосування для дітей старше 12 років.