Интервал между прививками пересмотрят — сколько ждать вторую дозу

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152560-interval-mejdu-privivkami-peresmotryat-skolko-jdat-vtoruu-dozu.html

Ракурс

Вакцинация в Украине препаратом AstraZeneca будет проходить по-новому. Интервал между двумя прививками может увеличиться до более чем 90 дней.

Увеличение интервала между прививками введут для большей эффективности вакцины. Об этом рассказал врач-иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

По его словам, сейчас уже есть подтверждение того, что Украина получит вакцину производителя AstraZeneca из Южной Кореи в рамках программы COVAX. И если вторая партия Covishield не прибудет из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить южнокорейской вакциной, которая будет доступна уже в апреле.

Иммунолог объяснил, что даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не означает, что необходимо срочно ввести вторую.

Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что нужен интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидефективности нам надо максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield, — добавил Лапий.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer против COVID-19 на 100% эффективна для детей 12−15 лет. Такое заявление сделала американская фармацевтическая компания на основании результатов клинических испытаний своей вакцины от коронавируса на детях.

В Pfizer заявили, что медпрепарат для иммунопрофилактики безопасный и на 100% эффективен для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь компания планирует подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США для срочного утверждения вакцины к применению для детей старше 12 лет.