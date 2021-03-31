Pfizer: Вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для детей 12-15 лет

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Вакцина Pfizer против COVID-19 на 100% эффективна для детей 12−15 лет. Такое заявление сделала американская фармацевтическая компания на основании результатов клинических испытаний своей вакцины от коронавируса на детях.

В Pfizer заявили, что медпрепарат для иммунопрофилактики безопасен и на 100% эффективен для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь компания планирует подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США для срочного утверждения вакцины к применению для детей старше 12 лет, пишет ABCNews.

На сегодня вакцина фармкомпании США утверждена к применению для подростков старше 16 лет. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил, что надеется получить разрешение и начать вакцинацию детей до начала следующего учебного года.

Напомним, в испытаниях вакцины Pfizer приняли участие свыше 2,2 тыс. подростков. В контрольной группе коронавирус был обнаружен у 18 человек. В группе участников, получивших вакцину, не заболел ни один человек. Испытания показали, что вакцина вызывает у детей такие же побочные эффекты, как и у взрослых. В настоящий момент компания Pfizer проводит испытания вакцины против коронавируса на детях в возрасте от полугода до 11 лет.