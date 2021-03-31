Pfizer: COVID-вакцина на 100% ефективна для дітей 12-15 років

https://racurs.ua/ua/n152556-pfizer-covid-vakcyna-na-100-efektyvna-dlya-ditey-12-15-rokiv.html

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Вакцина Pfizer проти COVID-19 на 100% ефективна для дітей 12−15 років. Таку заяву зробила американська фармацевтична компанія на підставі результатів клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях.

У Pfizer заявили, що медпрепарат для імунопрофілактики безпечний і на 100% ефективний для підлітків у віці від 12 до 15 років. Тепер компанія планує подати заявку в Управління з продовольства і медикаментів США для термінового затвердження вакцини до застосування для дітей старше 12 років, пише ABCNews.

На сьогодні вакцина фармкомпанії США затверджена до застосування для підлітків старше 16 років. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що сподівається отримати дозвіл і почати вакцинацію дітей до початку наступного навчального року.

Нагадаємо, в випробуваннях вакцини Pfizer взяли участь понад 2,2 тис. підлітків. У контрольній групі коронавірус виявили у 18 осіб. У групі учасників, які отримали вакцину, не захворіла жодна людина. Випробування показали, що вакцина викликає у дітей такі ж побічні ефекти, як і у дорослих. Наразі компанія Pfizer здійснює випробування вакцини проти коронавірусу на дітях у віці від півроку до 11 років.