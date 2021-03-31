Речник Путіна заявив про ймовірність «поновлення» війни на Донбасі

Війна на Донбасі триває з 2014 року, фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/ua/n152555-rechnyk-putina-zayavyv-pro-ymovirnist-ponovlennya-viyny-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі може «поновитися».

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Ми висловлюємо стурбованість у зв’язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни, — заявив Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи братиме РФ участь у війні на боці сепаратистів, Пєсков заявив, що говорив про «громадянську війну, яка там вже була».

Війна на Донбасі розпочалася навесні 2014 року. Тоді російські збройні загони при підтримці місцевих сепаратистів та криміналітету захопили низку населених пунктів, розраховуючи на повторення «кримського сценарію». Ця ситуація змусила українську владу розпочати антитерористичну операцію, на заміну якій згодом прийшла операція Об'єднаних сил.

З того часу війна на Донбасі фактично не припинялася, попри низку домовленостей про припинення вогню. Так, у липні 2020 року на Донбасі було проголошено режим «тиші», проте російсько-терористичні війська періодично його порушують.