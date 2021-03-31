В Кремле заговорили о вероятности «возобновления» войны на Донбассе

Война на Донбассе продолжается с 2014 года, фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/n152555-v-kremle-zagovorili-o-veroyatnosti-vozobnovleniya-voyny-na-donbasse.html

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Война на Донбассе может «возобновиться».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».

Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне, — заявил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли РФ принимать участие в войне на стороне сепаратистов, Песков заявил, что говорил о «гражданской войне, которая там уже была».

Война на Донбассе началась весной 2014 года. Тогда российские вооруженные отряды при поддержке местных сепаратистов и криминалитета захватили ряд населенных пунктов, рассчитывая на повторение «крымского сценария». Эта ситуация заставила украинские власти начать антитеррористическую операцию, на замену которой впоследствии пришла операция Объединенных сил.

С тех пор война на Донбассе фактически не прекращалась, несмотря на ряд договоренностей о прекращении огня. Так, в июле 2020 года на Донбассе был провозглашен режим «тишины», однако российско-террористические войска периодически его нарушают.