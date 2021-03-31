Вакцину Pfizer колют в частных клиниках Ивано-Франковска — мэр

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Частные клиники Ивано-Франковска используют препарат Pfizer. Эту вакцину от коронавируса колют на платной основе.

Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что у него «есть такая ​​информация». В эфире «4 канала» мэр сказал, что «частные клиники города уже прививают людей вакциной производства Pfizer/BioNTech».

Марцинкив не знает, где взялась эта вакцина, но утверждает, что в городе «народ очень такой предприимчивый».

По его словам, цена прививки составляет от 800 до 1 тыс. грн.

Не буду по деньгам утверждать, знаю, что такие факты есть. Вакцинацию Pfizer, вероятно, могут проводить во всех частных клиниках страны, — рассказал Марцинкив.

Пока в Украину официально завезли и используют только вакцину Covishield от AstraZeneca. 25 марта в Киев привезли первую партию китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech (215 тыс. доз, всего Украина заказала 1,9 млн).

Первую поставку вакцины Pfizer/BioNTech в рамках COVAX медики ожидают до 15 апреля. Кроме 117 тыс. доз этой вакцины прибудут 360 тыс. доз вакцин AstraZeneca.

Сегодня Степанов заявил, что в апреле-мае Украина получит 4,9 млн доз различных вакцин.