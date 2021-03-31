Ведутся ли переговоры с Индией о поставке вакцин, рассказал МИД

https://racurs.ua/n152566-vedutsya-li-peregovory-s-indiey-o-postavke-vakcin-rasskazal-mid.html

Ракурс

Получало ли Министерство иностранных дел официальное письмо от Посольства Индии, в котором подчеркивалась недопустимость дискредитационных заявлений в сторону Индии как производителя вакцины CoviShield от коронавируса, о чем ранее заявили в президентской фракции «Слуге народа», «Ракурс» поинтересовался у МИД. Во внешнеполитическом ведомстве уклонились от ответа на этот вопрос, но подтвердили, что Киев поддерживает регулярный диалог с индийской стороной.

МИД Украины поддерживает регулярный диалог с индийскими партнерами, в том числе и по вакцине CoviShield. В то же время, дипломатические контакты имеют конфиденциальный характер, а их содержание разглашаться не может. Министерство продолжает оказывать поддержку Министерству здравоохранения Украины в вопросе привлечения качественных и безопасных вакцин для украинских граждан, — отметили в пресс-службе МИД в ответ на запрос «Ракурса».

Также дипломатическое ведомство не ответило на вопрос, давал ли президент Владимир Зеленский поручение главе МИД Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину, а также «убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин».

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что 24 марта представитель «Слуги народа» в Верховной Раде, нардеп Михаил Радуцкий заявил, что поставку следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) из Индии могут отложить на определенный срок из-за информационной кампании в Украине против индийской вакцины. Радуцкий тогда не объяснил, каким образом наличие антивакцинаторской позиции в определенной категории населения влияет на официальный контракт по поставке CoviShield, подписанный главой Минздрава Максимом Степановым.

Индия временно остановила экспорт вакцины от коронавируса из-за намерения в первую очередь удовлетворить внутренний спрос и расширить кампанию по вакцинации собственного населения. Сейчас Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости, поэтому в марте поставки вакцины от коронавируса за границу будут прекращены, а кампания по вакцинации собственных граждан — расширена.