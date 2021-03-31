5G. Фото: Nature

https://racurs.ua/n152569-unikalnuu-5g-zaryadku-dlya-telefonov-pridumali-uchenye-foto-ustroystva.html

Ракурс

Уникальную 5G антенну, способную преобразовывать электромагнитную энергию из сигналов 5G в источник питания, создали ученые из Технологического института Джорджии в США.

Устройство удалось напечатать с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Nature.

Сообщается, что собирать энергию от миллиметровых волн можно было и раньше, но это было непрактично — сложность заключалась в том, что у небольших антенн ограниченный угол приема. Справится с этой проблемой удалось благодаря линзе Ротмана — небольшой пластине, способной превращают одиночный луч в серию одновременных антенных лучей, которые покрывают гораздо более широкий угол.





Известно, что преобразовывать 5G-сигнал в электроэнергию позволила и высокая плотность излучаемой мощности, которую не могли себе позволить предыдущие поколения сотовых сетей.

Устройство, напечатанное на 3D-принтере, имеет весьма компактные размеры, а производительность устройства довольно ограничена — пока оно может собирать шесть микроватт на расстоянии не более 200 метров от источника 5G. Но этого вполне достаточно для питания небольших датчиков и устройств.

Сообщается, что изобретение однажды превратит сети 5G в беспроводную электросеть для портативных устройств и сможет заменить миллионы или десятки миллионов батарей беспроводных датчиков, особенно для умных городов и интеллектуальных сельскохозяйственных приложений.





Напомним, ранее мы сообщали, что 5G, новый стандарт связи, который использует низкомощные радиоволны, оказался полностью безопасным для человеческого здоровья, вопреки всевозможным конспирологическим теориям.

Австралийские ученые из агентства по радиационной и ядерной безопасности (ARPANSA) во главе с Кеном Карипидисом провели сотни экспериментов относительно влияния радиоволн 5G на здоровье, но не нашли никаких доказательств вреда вышек.