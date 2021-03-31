Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
5G. Фото: Nature

Уникальную 5G-зарядку для телефонов придумали ученые — фото устройства

31 мар 2021, 17:04
999

Уникальную 5G антенну, способную преобразовывать электромагнитную энергию из сигналов 5G в источник питания, создали ученые из Технологического института Джорджии в США.

Устройство удалось напечатать с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Nature.

Сообщается, что собирать энергию от миллиметровых волн можно было и раньше, но это было непрактично — сложность заключалась в том, что у небольших антенн ограниченный угол приема. Справится с этой проблемой удалось благодаря линзе Ротмана — небольшой пластине, способной превращают одиночный луч в серию одновременных антенных лучей, которые покрывают гораздо более широкий угол.

Необычное устройство. Фото: Nature

Известно, что преобразовывать 5G-сигнал в электроэнергию позволила и высокая плотность излучаемой мощности, которую не могли себе позволить предыдущие поколения сотовых сетей.

Устройство, напечатанное на 3D-принтере, имеет весьма компактные размеры, а производительность устройства довольно ограничена — пока оно может собирать шесть микроватт на расстоянии не более 200 метров от источника 5G. Но этого вполне достаточно для питания небольших датчиков и устройств.

Сообщается, что изобретение однажды превратит сети 5G в беспроводную электросеть для портативных устройств и сможет заменить миллионы или десятки миллионов батарей беспроводных датчиков, особенно для умных городов и интеллектуальных сельскохозяйственных приложений.

Устройство. Фото: Nature


Напомним, ранее мы сообщали, что 5G, новый стандарт связи, который использует низкомощные радиоволны, оказался полностью безопасным для человеческого здоровья, вопреки всевозможным конспирологическим теориям.

Австралийские ученые из агентства по радиационной и ядерной безопасности (ARPANSA) во главе с Кеном Карипидисом провели сотни экспериментов относительно влияния радиоволн 5G на здоровье, но не нашли никаких доказательств вреда вышек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров