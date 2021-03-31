Платформа для сборки. Фото: New Atlas

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Airbus и Европейский Союз запланировали новый проект, в рамках которого компания планирует запустить платформу по сборке спутников в космосе.

Соответствующий контракт подписали на сумму в 3,5 млн дол. Об этом сообщает New Atlas.

Сообщается, что на данный момент доставка груза на низкую околоземную орбиту обходится примерно в 10 тыс. дол. за 0,45 кг, поэтому любой способ уменьшить затратность этого процесса пытаются найти ученые.





Чаще всего на орбиту запускают спутники, поэтому проект Airbus Defence and Space и Европейского правительства должен сократить расходы на выведение этих устройств в космос. Проект получил финансирование за счет программы исследований и инноваций «Горизонт 2020». Отмечается, что кроме Airbus, в нем принимают участие семь других европейских организаций.

Для сборки спутников на орбите планируют использовать роботизированные руки, оснащенные сменными пакетами инструментов. Такие руки смогут использоваться для сборки основных компонентов аппаратов, таких как рефлекторы приемников, а также для сборки компонентов космических аппаратов и замены полезной нагрузки.





Первая фаза проекта уже завершена, поэтому новой целью стало выведение на орбиту свободно летающей платформы, на которой можно было бы протестировать этот метод сборки аппаратов.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Илона Маска SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink. Многократная степень космического челнока Falcon 9 в шестой раз полетел на орбиту Земли. На орбиту вывели 22 партии с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.