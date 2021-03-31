Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Платформа для сборки. Фото: New Atlas

Собирать спутники прямо на орбите будут с помощью рук-роботов (ФОТО)

31 мар 2021, 17:40
999

Airbus и Европейский Союз запланировали новый проект, в рамках которого компания планирует запустить платформу по сборке спутников в космосе.

Соответствующий контракт подписали на сумму в 3,5 млн дол. Об этом сообщает New Atlas.

Сообщается, что на данный момент доставка груза на низкую околоземную орбиту обходится примерно в 10 тыс. дол. за 0,45 кг, поэтому любой способ уменьшить затратность этого процесса пытаются найти ученые.

Платформа для сборки спутников. Фото: New Atlas

Чаще всего на орбиту запускают спутники, поэтому проект Airbus Defence and Space и Европейского правительства должен сократить расходы на выведение этих устройств в космос. Проект получил финансирование за счет программы исследований и инноваций «Горизонт 2020». Отмечается, что кроме Airbus, в нем принимают участие семь других европейских организаций.

Для сборки спутников на орбите планируют использовать роботизированные руки, оснащенные сменными пакетами инструментов. Такие руки смогут использоваться для сборки основных компонентов аппаратов, таких как рефлекторы приемников, а также для сборки компонентов космических аппаратов и замены полезной нагрузки.

Платформа для сборки спутников. Фото: New Atlas


Первая фаза проекта уже завершена, поэтому новой целью стало выведение на орбиту свободно летающей платформы, на которой можно было бы протестировать этот метод сборки аппаратов.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Илона Маска SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink. Многократная степень космического челнока Falcon 9 в шестой раз полетел на орбиту Земли. На орбиту вывели 22 партии с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров