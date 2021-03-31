Зеленский обнародовал свою декларацию за 2020 год — деталиhttps://racurs.ua/n152573-zelenskiy-obnarodoval-svou-deklaraciu-za-2020-god-detali.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины обнародовал свою декларацию за 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что доходы Зеленского и его семьи за 2020 год, согласно декларации, составили 22 млн 747 тыс. 791 грн, из них от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.
За это время Зеленский получил зарплату на общую сумму 336 тыс. грн и получил роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.
Доходы семьи Зеленского от предоставления имущества в аренду на территории Украины составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья Зеленского получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.
Супруга президента Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти на общую сумму 953 тыс. 900 грн.
Общая сумма доходов семьи Зеленского в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 грн.
Также Зеленский задекларировал новый объект недвижимости — государственную дачу на правах пользования.
Кроме того, в 2020 году на его имя были зарегистрированы еще 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.
Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост президента, — подчеркивают в Офисе президента.
В бюджет семья Зеленского за год заплатила налогов на сумму 1 млн 800 тыс. грн.
Напомним, народный депутат из фракции «За будущее» Игорь Палица в декларации за 2020 год не задекларировал бизнес и имущество, которое принадлежит его бывшей жене и детям.