Навальний оголосив голодування в колонії

Олексій Навальний, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n152575-navalnyy-ogolosyv-goloduvannya-v-koloniyi.html

Ракурс

Олексій Навальний, відомий російський опозиціонер та відеоблогер, оголосив голодування.

Навальний, який наразі перебуває в колонії в російському місті Покрові, вимагає допустити до нього лікаря через погіршення стану здоров’я. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм».

За словами Навального, останнім часом у нього погіршився стан здоров’я — біль у спині, яка його мучила, перейшла в ногу.

Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує, — зазначив він.

Замість надання меддопомоги, зазначає Навальний, його катують позбавленням сну (будять по вісім разів за ніч).

Так що лежу голодний, але поки з двома ногами, — зазначив він.



Нагадаємо, Навальний нещодавно повідомляв, що боїться втратити у в’язниці ногу, проте на його скарги на здоров’я у колонії не реагують.