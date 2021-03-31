Вакцина Pfizer наближається до України — кого щепитимуть першими

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152578-vakcyna-pfizer-nablyjaietsya-do-ukrayiny-kogo-schepytymut-pershymy.html

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Вакцинація в Україні препаратом Pfizer почнеться вже найближчим часом. Відомо, що Україна також отримає майже 1 млн додаткових доз вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Ця партія вакцини дістанеться України орієнтовно в червні. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляться, що 117 тис. доз вакцини Pfizer будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ. Також головний санлікар зазначив, що логістика відпрацьована, а медичні працівники навчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer проти COVID-19 на 100% ефективна для дітей 12−15 років. Таку заяву зробила американська фармацевтична компанія на підставі результатів клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях.

У Pfizer заявили, що медпрепарат для імунопрофілактики безпечний і на 100% ефективний для підлітків у віці від 12 до 15 років. Тепер компанія планує подати заявку в Управління з продовольства й медикаментів США для термінового затвердження вакцини до застосування для дітей старше 12 років.