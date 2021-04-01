Трижды по 1:1 — Шевченко объяснил ничью с Казахстаном, фото — УАФ

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Сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с Казахстаном на НСК «Олимпийский». Матчем с казахстанской сборной сине-желтые завершили мартовскую программу отбора чемпионата мира в Катаре. После ничьих с Францией и Финляндией команда Андрея Шевченко разделила очки с очередным соперником, причем сделала это с одинаковым счетом 1:1.

Казахстанская сборная ожидаемо глубоко села в защите, и большую часть времени украинцы проводили в позиционном нападении. Преимущество украинцев было тотальным, но только однажды им удалось забить — после перехвата в центре поля сине-желтые быстро разыграли комбинацию. Яремчук отличился после паса Зинченко (1:0).

Продолжала создавать моменты сборная Украины и во втором тайме, но пропустила — Мужиков пробил под штангу (1:1).

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко пообщался со СМИ после матча.

Тренер сказал, что берет ответственность за результат на себя, но за игру своей команды в атаке спокойный, поскольку сборная создает много моментов.

Создаем по восемь-десять моментов, а реализовать их не можем. Еще есть некоторые нюансы, которые я проанализирую, у нас есть время. Я знаю, в каком направлении надо двигаться. За этот отрицательный результат, а именно — два очка в двух домашних поединках, я беру ответственность на себя, — рассказал Шевченко.

Тренеры сборной планируют к осени, когда возобновятся матчи отбора на ЧМ-2022, посмотреть многих возможных новичков.

Шевченко рассказал и о возможной ротации в составе.

Если игроки «Ворсклы», «Зари», «Колоса» и «Десны» будут играть на должном уровне — они получат шанс так. Нет клубов, из которых я не смотрю футболистов. Но нужно, чтобы они соответствовали уровню национальной команды. У нас есть конкуренция, есть исполнители, которые выступают в ведущих клубах на хорошем уровне. Для попадания в сборную сначала надо выиграть конкуренцию, — считает Шевченко.

Он также посетовал на отсутствие болельщиков.