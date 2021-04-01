Тричі по 1:1 — Шевченко пояснив нічию з Казахстаном (ВІДЕО)

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Ракурс

Збірна України з футболу зіграла у нічию 1:1 з Казахстаном на НСК «Олімпійський». Матчем із казахстанською збірною синьо-жовті завершили березневу програму відбору чемпіонату світу в Катарі. Після нічиїх із Францією та Фінляндією команда Андрія Шевченка розділила очки із черговим суперником, причому зробила це з однаковим рахунком 1:1.

Казахстанська збірна очікувано глибоко сіла в захисті, і більшість часу українці проводили в позиційному нападі. Перевага українців була тотальною, але тільки одного разу їм вдалося забити — після перехоплення в центрі поля синьо-жовті швидко розіграли комбінацію, і Яремчук відзначився після пасу Зінченка (1:0).

Продовжувала створювати моменти збірна України й у другому таймі, але пропустила — Мужиков пробив під стійку (1:1).

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко поспілкувався зі ЗМІ після матчу.

Тренер сказав, що бере відповідальність за результат на себе, але за гру своєї команди в атаці спокійний, оскільки збірна створює багато моментів.

Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Ще є деякі нюанси, які я проаналізую, у нас є час. Я знаю, в якому напрямку треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два очки у двох домашніх поєдинках, я беру відповідальність на себе, — розповів Шевченко.

Тренери збірної планують до осені, коли відновляться матчі відбору на ЧС-2022, переглянути багатьох ймовірних новачків.

Шевченко розповів і про ймовірну ротацію у складі.

Якщо гравці «Ворскли», «Зорі», «Колосу» і «Десни» будуть грати на відповідному рівні — вони матимуть шанс так. Немає клубів, з яких я не дивлюся футболістів. Але потрібно, щоб вони відповідали рівню національної команди. У нас є конкуренція, є виконавці, які виступають у провідних клубах на хорошому рівні. Для потрапляння до збірної спочатку треба виграти конкуренцію, — вважає Шевченко.

Він також нарікає на відсутність уболівальників.