Набір для «польових» тестувань NIRVANA, фото: Інститут біологічних досліджень Салка

https://racurs.ua/ua/n152586-shvydkyy-portatyvnyy-test-dlya-vidstejuvannya-mutaciy-koronavirusu-stvoryly-u-ssha-foto.html

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Портативний тест, здатний виявляти не лише коронавірус SARS-nCOV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, а й інші віруси, такі як грип, які можуть бути помилково прийняті за коронавірус, створили у США.

Новий тест, який отримав назву NIRVANA, також може виявляти мутації коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Інституту біологічних досліджень Салка (Каліфорнія).

Це метод виявлення та моніторингу вірусів, який не вимагає дорогої інфраструктури, як інші підходи, — стверджують розробники. — За допомогою одного портативного тесту ми можемо зробити те, для чого інші використовують два-три різні тести на різному обладнанні.

Сьогодні стандартним підходом для виявлення коронавірусу є взяття мазків, які піддаються тесту полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2.

Однак ця методика має певні недоліки:

якщо результат тестування на SARS-CoV-2 негативний, пацієнти та медики не отримують жодної інформації про те, що може спричиняти симптоми, подібні до коронавірусу, якщо вони не проводять окремих ПЛР-тестів на інші віруси, використовуючи різні зразки мазків;

навіть в разі отримання позитивного результату тесту на SARS-CoV-2 медики не дізнаються, яким саме варіантом COVID-19 заражений пацієнт, якщо не проведено інший набір тестів (для них потрібне спеціальне обладнання).

Пристрій NIRVANA використовує альтернативу ПЛР-тестуванню — RPA-тестування (рекомбіназну полімеразну ампліфікацію).

На відміну від ПЛР, яка потребує циклічної зміни температури, щоб розділити нитки ДНК та скопіювати їх, RPA використовує протеїни, а не температурні зміни, щоб зробити те саме лише за 20 хвилин. Крім того, ця технологія дозволяє дослідникам одночасно копіювати довші ділянки ДНК та досліджувати кілька генів.

Ми швидко зрозуміли, що можемо використовувати цю техніку для одночасного виявлення не лише SARS-CoV-2, але й інших вірусів, — наголошують дослідники.

Учені створили невеликий портативний пристрій, який може одночасно відстежувати 96 зразків за допомогою аналізу RPA. Він дозволяє одночасно тестувати зразки на:

COVID-19;

грип A;

аденовірус людини;

коронавірус людини, не пов’язаний з SARS-CoV-2.

За словами дослідників, всього за 15 хвилин пристрій починає повідомляти про позитивні та негативні результати. І протягом трьох годин пристрій надає результати на всіх 96 зразках, включаючи послідовності п’яти областей SARS-CoV-2, які особливо схильні до накопичення мутацій, що призводить до нових варіантів, таких як «британський» штам B.1.1.7.

Пристрій NIRVANA протестували на 10 зразках, які вже були відомі як позитивні на SARS-CoV-2, 60 зразках з невідомим статусом щодо SARS-CoV-2, а також зразках міських стічних вод, що містять як вірус SARS-COV-2, так інші віруси.

У всіх випадках аналіз зміг правильно визначити, які віруси були присутні. Дані секвенування також дозволили звузити походження вірусу SARS-CoV-2 в позитивних пробах, наприклад, диференціювати штами з Китаю і Європи.

Технологія цього аналізу гнучка, тому він не обмежується лише прикладами, які ми продемонстрували, — наголошують дослідники. — Ми можемо легко пристосувати його для боротьби з іншим збудником, навіть чимось новим.

Зазначається, що завдяки невеликому розміру та портативності робочого процесу пристрій NIRVANA можна використовувати для швидкого виявлення вірусів у школах, аеропортах чи портах.