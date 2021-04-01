Набор для «полевых» тестирований NIRVANA, фото: Институт биологических исследований Салка

https://racurs.ua/n152586-bystryy-portativnyy-test-dlya-otslejivaniya-mutaciy-koronavirusa-sozdali-v-ssha-foto.html

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Портативный тест, способный обнаруживать не только коронавирус SARS-nCOV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, но и другие вирусы, такие как грипп, которые могут быть ошибочно приняты за коронавирус, создали в США.

Новый тест, получивший название NIRVANA, также может обнаруживать мутации коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Института биологических исследований Салка (Калифорния).

Это метод выявления и мониторинга вирусов, который не требует дорогостоящей инфраструктуры, как другие подходы, — утверждают разработчики. — С помощью одного портативного теста мы можем сделать то, для чего другие используют два-три различные тесты на разном оборудовании.

Сегодня стандартным подходом для выявления коронавируса является взятие мазков, которые подвергаются тесту полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2.

Однако эта методика имеет определенные недостатки:

если результат тестирования на SARS-CoV-2 отрицательный, пациенты и медики не получают никакой информации о том, что может вызвать симптомы, похожие на коронавирус, если они не проводят отдельных ПЦР-тестов на другие вирусы, используя различные образцы мазков;

даже в случае получения положительного результата теста на SARS-CoV-2 медики не узнают, каким именно вариантом COVID-19 заражен пациент, если не проведен другой набор тестов (для них требуется специальное оборудование).

Устройство NIRVANA использует альтернативу ПЦР-тестированию — RPA-тестирование (рекомбиназную полимеразную амплификацию).

В отличие от ПЦР, которая требует циклического изменения температуры, чтобы разделить нити ДНК и скопировать их, RPA использует протеины, а не температурные изменения, чтобы сделать то же всего за 20 минут. Кроме того, эта технология позволяет исследователям одновременно копировать более длинные участки ДНК и исследовать несколько генов.

Мы быстро поняли, что можем использовать эту технику для одновременного выявления не только SARS-CoV-2, но и других вирусов, — отмечают исследователи.

Ученые создали небольшое портативное устройство, которое может одновременно отслеживать 96 образцов с помощью анализа RPA. Он позволяет одновременно тестировать образцы на:

COVID-19;

грипп A;

аденовирус человека;

коронавирус человека, не связанный с SARS-CoV-2.

По словам исследователей, всего за 15 минут устройство начинает сообщать о положительных и отрицательных результатах.

И в течение трех часов устройство предоставляет результаты на всех 96 образцах, включая последовательности пяти областей SARS-CoV-2, которые особенно подвержены накоплению мутаций, приводящих к новым вариантам, таким как «британский» штамм B.1.1.7.

Устройство NIRVANA протестировали на 10 образцах, которые уже были известны как положительные на SARS-CoV-2, 60 образцах с неизвестным статусом относительно SARS-CoV-2, а также образцах городских сточных вод, содержащих как вирус SARS-COV-2, так другие вирусы.

Во всех случаях анализ смог правильно определить, какие вирусы присутствовали. Данные секвенирования также позволили сузить происхождение вируса SARS-CoV-2 в положительных пробах, например, дифференцировать штаммы из Китая и Европы.

Технология этого анализа гибкая, поэтому он не ограничивается только примерами, которые мы продемонстрировали, — подчеркивают исследователи. — Мы можем легко приспособить его для борьбы с другим возбудителем, даже чем-то новым.

Отмечается, что благодаря небольшому размеру и портативности рабочего процесса устройство NIRVANA можно использовать для быстрого обнаружения вирусов в школах, аэропортах или портах.