Коронавирус оставил сиротами 13 детей в Киевской области, фото: митрополит Епифаний

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Коронавирус недавно оставил сиротами 13 детей в Киевской области, после смерти соучредителей детского дома семейного типа, вынужденных переселенцев из Макеевки Дианы Родиковой-Ермаковой и Владимира Родикова.

Православная церковь Украины (ПЦУ) продолжит всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях. Глава ПЦУ митрополит Епифаний сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Епифаний отметил, что Киевской епархией ПЦУ также уже создан целевой «Благотворительный фонд помощи семье Родикових», призванный помочь семье решить болезненные вопросы.

Впереди у этих детей всю жизнь, и в наших силах стать для них опорой — помочь получить качественное образование, содействовать развитию талантов, гарантировать трудоустройство по специальности, стать личным наставником — каждый, кто хочет помочь в самостоятельном жизненном старте этих детей, может выбрать свой путь поддержки, — подчеркнул митрополит.

Епифаний отметил, что хорошо знает эту семью и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться. Им пришлось покинуть родной дом в Макеевке, который впоследствии сожгли оккупанты, переехать в Киевскую область, где заново обустраивать свою жизнь.

Два года назад мною было совершено первое Таинство крещения как предстоятеля Православной церкви Украины девяти детей этой семьи. Мы беспокоились об этой семье, — отметил он.

29 марта от последствий коронавирусной болезни COVID-19 в реанимации умерла Диана Родикова-Ермакова, а за неделю до этого — ее муж Владимир Родиков.

Знакомая семьи Родикових Ольга Онищенко на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила, что после смерти обоих родителей старшая дочь умерших, которая уже является совершеннолетним и живет отдельно, вместе с мужем приняла решение взять опекунство над остальными детьми.