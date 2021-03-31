Вирастюк обвинил оппонентов во «вбрасываниях» и готовится к пересчету голосов

Вирастюк. Фото УП

https://racurs.ua/n152584-virastuk-obvinil-opponentov-vo-vbrasyvaniyah-i-gotovitsya-k-pereschetu-golosov.html

Ракурс

Довыборы в Раду на 87-ом округе в Ивано-Франковской области продолжаются с ожесточенной борьбой. Кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасывания со стороны своих оппонентов.

Он заявил, что комиссия должна открыто и честно пересчитывать голоса. Об этом он сообщил во время митинга избирателей.

Я и моя команда можем смело заявить о том, что мы готовы к честному пересчету голосов. Они знают, что с их стороны есть фальсификации и вбрасывания. Поэтому поверьте, мы хотим, чтобы этот процесс происходил открыто и честно, не вмешиваясь в работу комиссии, которая должна спокойно и оперативно пересчитать все голоса, — заявил Вирастюк.

Сообщается, что работу окружной избирательной комиссии удалось разблокировать и продолжить подсчет голосов. Отметим, что уже обработано 67,52% участковых протоколов. Вирастюк лидирует — у него 31,3% голосов, на втором месте выдвиженец «Свободы» Руслан Кошулинский с 28,88%.



Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Верховную Раду состоялись 28 марта в избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. Однако результаты голосования еще не подсчитали. В окружную избирательную комиссию в городе Надворная прибыла группа депутатов из партии «Слуга народа».